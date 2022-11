Marie Reim: Traurige Wahrheit! Jetzt packt sie über ihre Familie aus

"Ich wurde in der Schule sehr viel gemobbt. Manchmal bin ich einfach nicht zum Unterricht gegangen, weil ich so gemobbt wurde", erinnert sich die 22-Jährige. Der Grund: "Ich war häufig die Neue, weil wir so viel umgezogen sind." Marie fühlte sich verängstigt und wollte doch einfach nur dazugehören.

Weil zudem die Kindermädchen ständig wechselten, fand sie auch zu Hause keinen Halt. "Das fand ich schon ein bisschen schwierig, ich war sehr anhänglich als Kind und mir fiel es sehr schwer, allein zu sein", sagt sie. "Wir hatten wirklich viele Kinderfrauen. Wir hatten zwei, die toll waren. Aber die haben wir relativ schnell verloren, weil wir umgezogen sind und den Ort gewechselt haben.“ Heute wünscht sich Marie nur Beständigkeit...