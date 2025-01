Marius Borg Høiby: Er ist zurück in Norwegen!

Auch wenn er mit Sonnenbrille, Cap und Kapuze nicht erkannt werden wollte, identifizierten mehrere Passagiere in der Maschine von London nach Oslo Høiby. Vermutlich wollte er seinen 28. Geburtstag am 13. Januar 2025 nicht allein in London verbringen.

Bisher ist jedoch nicht bekannt, ob und wann er in die Entzugsklinik zurückkehren wird. Schon Mitte Dezember, also wenige Tage nach Høibys Ankunft in London, soll dieser die Entzugseinrichtung wieder verlassen und einige Freunde in Norwegen kontaktiert haben. Diese Meldung wurde jedoch von Høibys Anwalt dementiert. Anders sieht es mit seinem aktuellen Besuch in Oslo aus.