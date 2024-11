Nach Festnahme von Marius: Jetzt äußert sich das Königshaus

Marius Borg Høiby (27) wurde erneut festgenommen. Nach dem Gewalt-Skandal vor wenigen Monaten steht jetzt ein Vergewaltigungsvorwurf im Raum. "Was die Polizei über die Vergewaltigung sagen kann, ist, dass es sich um sexuelles Verhalten ohne Geschlechtsverkehr handelt. Das Opfer soll nicht in der Lage gewesen sein, sich gegen die Tat zu wehren", heißt es in dem Statement von Polizeistaatsanwalt Andreas Kruszewski. Das ist nun die dritte Festnahme innerhalb vier Monaten.

Die Negativ-Schlagzeilen um den Sohn von Mette-Marit (51) nehmen einfach kein Ende. Bisher schwieg das norwegische Königshaus größtenteils zu allem - jetzt äußert sich Stiefpapa Kronprinz Haakon zu den neuen Vorwürfen.