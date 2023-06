Mark Forster: Alles Fake! Das dreiste Spiel wurde durchschaut

In letzter Zeit ist es ziemlich ruhig um Mark Forster geworden. Auf Facebook und in seinem Instagram-Feed herrscht gähnende Leere. Hin und wieder postet der Sänger eine Story. Doch so wirklich viel kommt nicht dabei herum. Seine Abwesenheit erklärte er seinen Fans vor einigen Wochen damit, mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu wollen. "Ich will/ wollte das gerne so. Fühle mich irgendwie anders und wollte die Zeit haben, das zu erleben. Klingt ein bisschen esoterisch, ich weiß", so Mark.