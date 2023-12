Mark Keller: Bewegende Erinnerung! Damit rührt er alle zu Tränen

Der "Bergdoktor"-Star wuchs nach dem frühen Tod seiner Mutter bei seiner Großmutter Hedwig auf. Die Familie war arm. "Oma hatte drei Jobs, ging putzen und arbeitete als Haushaltshilfe, um uns über die Runden zu bringen", erzählt der TV-Star in seinem Buch "Über Glück". Abends nähte sie für die ganze Familie. Was für eine starke Frau!

Dabei gab es Liebe im Überfluss! "Meine Socken waren zwar gestopft, aber eines bekam ich immer: Herzenswärme", erinnert sich Mark Keller. Und in der Not rückten alle ganz eng zusammen: "Ich weiß noch, wie ich mich als kleiner Junge in eisigen Winternächten ganz eng an sie gekuschelt habe." Unvergessen auch die lustigen Stunden, in denen die Großmutter, wenn sie nicht arbeiten musste, mit Mark Halma oder Karten spielte.

Oma Hedwig hat für immer einen festen Platz in seinem Herzen. "Ich habe meine Oma über alles geliebt!" Die kleine, fröhliche Frau gab ihm vor allem Nähe und Geborgenheit. Ein unbezahlbares Gefühl, das sich bei Mark Keller sofort einstellt, wenn er heute den Duft von Grießbrei mit Zimt und Zucker in der Nase hat. Ein einfaches Gericht, das ihn an seine wunderschöne Kindheit erinnert.