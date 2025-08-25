Calvin Kleinen im Dschungelcamp: Chaos-Casanova kurz vor Kakerlaken-Karriere?
Vom Ballermann in den Busch? Calvin Kleinen soll ins Dschungelcamp ziehen – jetzt bezieht RTL Stellung.
Nach jahrelangen Spekulationen ist es wohl endlich soweit: Calvin Kleinen soll in den RTL-Dschungel ziehen.
© Joyn/Willi Weber
Kaum ein Reality-Star liefert so zuverlässig Schlagzeilen wie Calvin Kleinen: Egal ob Knutsch-Exzess, Streit-Feuerwerk oder feuchtfröhliche Flirts – der Trash-Titan weiß, wie man Sendezeit füllt. Jetzt soll er angeblich 2026 ins australische Dschungel-Abenteuer ziehen.
Calvin Kleinen: Zwischen Ballermann und Beziehungsdramen
Seit "Temptation Island" 2020 tingelt Calvin durch so ziemlich jedes Trash-Format, das RTL und Co. im Angebot haben: Von "Kampf der Realitystars" über "Are You The One" bis hin zu "Ex on the Beach" – der 33-Jährige ist im TV Dauer-präsent. Mit seiner offenen Art polarisiert er, aber genau das macht ihn auch zum Publikumsliebling – einer, der Trash-TV quasi im Blut hat. Abseits der Fernsehkameras hat Calvin eine zweite Bühne für sich entdeckt: den Ballermann. Dort performt er regelmäßig eigene Songs, zuletzt sogar mit Bruder Marvin, der demnächst ins "Sommerhaus der Stars" einzieht. Erst im Juli trat Calvin außerdem gemeinsam mit Moderatorin Cathy Hummels im legendären "Bierkönig" auf – eine Aktion, die für reichlich Aufsehen sorgte
Vom Kinderzimmer-König zum Dschungel-König?
Privat bleibt er bodenständig – oder besser gesagt: bodennah. Denn Calvin wohnt noch immer mit Mama Dagmar unter einem Dach. Vielleicht bringt das Dschungelcamp ja nicht nur Preisgeld, sondern auch endlich sein erstes eigenes Schloss. Die Gage dürfte allemal reichen – und falls er gewinnt, winkt da ja auch noch der beliebte Reality-Titel. RTL schweigt gewohnt: "An Spekulationen über Teilnehmerinnen und Teilnehmer beteiligen wir uns grundsätzlich nicht." Auch sein Management hält sich gerade noch bedeckt: "Seit Jahren wünschen sich die Zuschauer Calvin im Dschungel – und er steht regelmäßig ganz oben auf den Wunschlisten. Ob RTL diesen Wunsch 2026 erfüllt ... wir werden sehen." Klingt verdächtig nach: Alles kann, nichts muss.
Egal, ob Calvin am Ende tatsächlich ins Camp zieht oder nicht – allein die Vorstellung sorgt schon jetzt für hitzige Diskussionen im Netz. Klar ist: Wenn Calvin tatsächlich einzieht, wird es knistern – und zwar lauter als jedes Lagerfeuer.