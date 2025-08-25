Calvin Kleinen im Dschungelcamp: Chaos-Casanova kurz vor Kakerlaken-Karriere?

Privat bleibt er bodenständig – oder besser gesagt: bodennah. Denn Calvin wohnt noch immer mit Mama Dagmar unter einem Dach. Vielleicht bringt das Dschungelcamp ja nicht nur Preisgeld, sondern auch endlich sein erstes eigenes Schloss. Die Gage dürfte allemal reichen – und falls er gewinnt, winkt da ja auch noch der beliebte Reality-Titel. RTL schweigt gewohnt: "An Spekulationen über Teilnehmerinnen und Teilnehmer beteiligen wir uns grundsätzlich nicht." Auch sein Management hält sich gerade noch bedeckt: "Seit Jahren wünschen sich die Zuschauer Calvin im Dschungel – und er steht regelmäßig ganz oben auf den Wunschlisten. Ob RTL diesen Wunsch 2026 erfüllt ... wir werden sehen." Klingt verdächtig nach: Alles kann, nichts muss.