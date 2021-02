Martin Rütter: 5 Kinder, 2 Frauen – So lebt der Hundeprofi privat

Bis 2013 war Martin Rütter mit seiner Frau Bianca Rütter verheiratet. Mit ihr bekam der Hundeprofi vier Kinder: Zwei Söhne (1999 und 2003) und zwei Töchter (2008 und 2005). Doch 2013 wendete sich das Blatt der glücklichen Familie. Nach einer Affäre mit der 16 Jahre jüngeren Conny Sporrer, wurde öffentlich, dass Martin Rütter ein uneheliches Kind hat. Dieses soll kaum ein halbes Jahr älter sein als seine jüngste Tochter. Seine Frau schmiss den untreuen Hundeprofi kurzerhand aus dem gemeinsamen Haus! Trotz bitterböser Trennung ziehen Martin Rütter und seine Ex-Frau bei der Erziehung ihrer vier gemeinsamen Kinder bis heute an einem Strang: "Die Kinder sind in der Woche viel bei ihr, am Wochenende viel bei mir. In den Ferien sind sie da, wir teilen das ganz gut auf. Sie lebt auch in einer neuen Partnerschaft, ist da sehr glücklich", erklärt er "Bunte" im Interview.