Massimo Sinato: Bilder aufgetaucht! Setzt er hier seine Ehe aufs Spiel?

Es ist Samstagvormittag, Frühlingserwachen liegt in der Luft – und Massimo wirkt blendend gelaunt. Locker kommt er aus dem Apartmenthaus des noblen "Savoy"-Hotels in Köln. An seiner Seite? Die hübsche Tänzerin Mariia Maksina (27)! Mariia kennt man zwar ebenfalls aus "Let’s Dance", und die quotenträchtige Show wird auch in Köln gedreht. Aber: In diesem Jahr ist Mariia gar nicht dabei. Zudem hat sie eine Wohnung in der Stadt – da fragt man sich: Warum kommt sie überhaupt aus einem Hotel? Noch dazu in Begleitung von Massimo? Läuft da vielleicht was?