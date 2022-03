Massimo Sinató: Er wagt mit Amira Pocher einen Neuanfang

Via "Instagram" bringt Massimo die Gerüchteküche nun ordentlich zum Brodeln! Der Grund: Amira scheint ihrem Tanzpartner die Haare schneiden zu wollen. Der Mann von Rebecca Mir kommentiert zu dem Schnappschuss: "Meine neue Friseurin". Wagt Massimo mit der Frau von Oliver Pocher etwa einen Neuanfang und lässt sich von der Beauty die Haare kurz schneiden? Den Fans scheint diese Idee jedenfalls zu gefallen. So kommentieren sie: "Auch mit kurzen Haaren siehst du gut aus, Massimo" sowie "Oh ja! Ich bin gespannt". Ob Massimo diesen Plan jedoch wirklich durchzieht? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!