Massimo Sinató & Amira Pocher: Ehestress wegen Let's Dance!

Via "Instagram" teilt Massimo Sinató nun ein Foto, welches ihn und Amira bei den Dreharbeiten von Let's Dance zeigt. Dazu schreibt der Tänzer: "The Team is ready". Ehrliche Worte, die zeigen: Massimo kann es scheinbar kaum erwarten, mit seiner Tanzpartnerin Amira übers Parkett zu fegen! Doch wie es scheint, sorgt der Schnappschuss bei einigen seiner Fans für geteilte Meinung. So nehmen sie an, dass Massimo und Amira als Tanzpaar bei ihren Ehepartnern Rebecca Mir und Oliver Pocher für ordentlich Stress sorgen könnten. Unter dem Beitrag heißt es: "Man könnte meinen, da haben sie keinen Bock drauf. Der Körpersprache nach zu urteilen. Ist mit der Eifersucht der jeweiligen Partner wohl extrem schwierig, emotionale Tänze hin zu bekommen." Autsch! Ob der User mit dieser Vermutung wohl richtig liegt? Wir können gespannt sein...