Massimo Sinató & Rebecca Mir: Jaa, Baby Nummer 2! Er macht es offiziell

Massimo wünscht sich noch ein Baby

Puh … Kein Wunder, dass sich die Moderatorin mit Baby Nummer zwei lieber Zeit lassen will! Doch vor laufender Kamera verkündete Massimo nun: "Also, ich wäre jederzeit bereit!" Verständlich, dass Rebecca sich bei dieser Vorstellung spontan mit der Hand an die Stirn schlug! "Ah ja, du bist also bereit. Ich hab’s verstanden", lautete ihre ziemlich verhaltene Reaktion.

Begeisterung klingt anders … Schließlich weiß sie ja, was da auf sie zukäme, nämlich das volle Baby-Programm hoch zwei! Dabei ist sie nach ihrer Mama-Pause erst seit Kurzem wieder täglich für das Pro-Sieben-Magazin "taff" im Einsatz. Da braucht Massimo wohl noch einiges an Überredungskunst, bis seine Liebste in seine Baby-Pläne einwilligt. Und am besten auch noch einen Wickelkurs …

