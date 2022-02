Massimo Sinató & Rebecca Mir: Juhu, Baby Nummer 2!

Momentan haben die beiden jedoch einiges um die Ohren. Rebecca steht regelmäßig für ProSieben vor der Kamera, Massimo tanzt mit Amira Pocher bei "Let's Dance". Damit er nicht zu viel von seinem Sohn verpasst, versucht Rebecca, so oft es geht mitzureisen. "Ich will ihn schon am Abend sehen", erklärte Massimo. Schließlich möchte er keinen wichtigen Moment verpassen. "Das will man nicht missen."

