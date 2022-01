Massimo Sinato & Rebecca Mir: Traurige Trennung!

"Daddy is back! Nach einem Jahr Daddy-Pause bin ich wieder zurück auf der Tanzfläche. Ich freue mich auf die schönste Tanzshow der Welt", verkündet Massimo nun voller Stolz via "Instagram". Für die Fans des Profitänzers definitiv ein wahrer Jubelgrund. So heißt es unter dem Kommentar: "So wunderbar, dass du wieder da bist. Hab dich ganz schön vermisst" sowie "Sehr toll. Freu mich mega. Super, dass du für deine Frau und deinen Sohn eine Auszeit genommen hast." Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass Massimo die Trennung von seiner Rebecca nicht all zu sehr zu schaffen macht und er sich nach der "Let's Dance"-Staffel wieder voll und ganz auf sein Familienleben konzentrieren kann.