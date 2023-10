Matthew Perry: Der "Friends"-Star ist gestorben! Dramatische Details über seinen Tod

Am Samstag wurde der Schauspieler von einem Mitarbeiter leblos in seinem Pool seinem Haus in Los Angeles gefunden. Sofort rückte ein Krankenwagen an, doch für den Amerikaner kam jede Hilfe zu spät. Er wurde für tot erklärt. Vermutlich ist der 54-Jährige ertrunken. Derzeit ermittelt die Mordkommission. Bisher gibt es aber keine Anzeichen für ein Verbrechen. In seinem Haus wurden keine Drogen gefunden. Was die genaue Todesursache war, ist bisher also völlig unklar.