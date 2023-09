Matthias Reim: Jetzt packt sein Sohn Julian über die Trennung aus

Mit Papa Matthias Reim feiert Julian große Erfolge auf der Bühne. Privat läuft es leider nicht so gut. Denn schon Anfang des Jahres hat er sich von seiner Freundin Sarah getrennt. Bereits zum zweiten Mal. Zwei Jahre lang waren sie ein Herz und eine Seele, nach dem sie sich bereits einmal nach nur einem Jahr getrennt hatten. Nun ist das Glück wieder zerbrochen. Und das verarbeitet er am liebsten mit der Musik!

"'Grau II' habe ich Anfang dieses Jahres geschrieben. Und ich hatte sogar die Hauptzeile von dem Song, 'Mit meinem Kopf ist alles gut, ein bisschen Grau gehört dazu', bevor irgendeine Trennung stattgefunden hat", erklärt er beim "Die Schlager des Monats". "Und als dann die Trennung passiert ist von meiner langjährigen Freundin, hatte ich dann noch im Hinterkopf diese Zeile und diese Melodie. Und im Studio arbeiten und Musik machen ist eine der besten Möglichkeiten, um sich abzulenken und zu verarbeiten. Also war ich sehr, sehr happy, dass ich da so viel Zeit und Energie in diesen Song legen konnte, um zu verarbeiten."