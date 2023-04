Matthias Reim: Sein Jugendwahn treibt ihm zum Äußersten!

Dass Matthias Reim 65 Jahre zählt und ein bewegtes Leben mit wilden Partynächten hinter sich hat — ja, das sieht man ihm an. Tiefe Furchen ziehen sich durch sein Gesicht, "ein Zeichen von Glaubwürdigkeit" lamentierte er einst. Schönheits-Eingriffe? Nicht mit ihm. Bis jetzt! Denn nun zieht Matze in den Falten-Fight! Ganz plötzlich scheint er nämlich ein Problem mit dem Alter zu haben. Treibt ihn seine 32 Jahre jüngere Frau etwa in den Schönheits-Wahn?