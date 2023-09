Matthias Schweighöfer & Ruby O. Fee: Ihre Beziehung ist ein Scherbenhaufen

Welche Frau rennt schon gern andauernd ihrem Kerl hinterher? Rücksicht nehmen gehört wohl nicht zu den Stärken des Filmstars. Für ihn steht die Karriere an erster Stelle – und der Erfolg gibt ihm recht. Der Blonde aus dem verschlafenen Anklam in Vorpommern startet in Hollywood durch. Dass bereits seine erste Beziehung dabei auf der Strecke blieb, nahm er hin.

Trotzdem – den Fehler will er nicht ein zweites Mal begehen. Ein Psycho-Doc soll’s richten. Momentan geht das Paar meist getrennte Wege. Während Matthias allein über den roten Teppich spaziert, urlaubt Ruby mit Freundinnen. Manchmal befeuert etwas Abstand die (Liebes-) Sehnsucht.