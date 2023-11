Matthias Schweighöfer & Ruby O. Fee: Keine Hochzeit in Sicht! Kommen sie aus dieser Krise wieder heraus?

Bis heute ist in Sachen Ehe offiziell nichts passiert. Statt einmal vor dem Standesbeamten sitzen die beiden umso öfter vorm Psycho-Doc. Gerade betonte Ruby mal wieder: "Wir machen seit Jahren jede Woche eine gemeinsame Gesprächstherapie." Einer der Gründe: das Ego von Matthias! "Ich bin jemand, der beruflich gern führt. Ich mache die 100 Liegestütze, und wenn jemand nur 80 macht, dann muss er oder sie sich zusammenreißen und durchziehen. Und genau so war ich auch am Anfang in unserer Partnerschaft", gibt er zu. "Erst durch die Reflexion während der Therapie ist mir klar geworden, dass so ein Verhalten nicht geht."

Viel gebracht hat das aber wohl nicht: Zuletzt gab es öffentliche Zickereien, getrennte Urlaube, kaum noch Pärchenbilder auf Instagram – und wenn, wirkte es eher so, also wollten die beiden die Krisengerüchte zerstreuen. Auf eine Hochzeit können Fans wohl noch lange warten...