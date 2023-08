Matthias Schweighöfer verrät: So sehr hat sich sein Leben in den letzten Jahren geändert

In der ZDF-Sendung"Leute heute" spricht der Schauspieler darüber, wie sehr sich sein Leben und vor allem seine Karriere in den letzten Jahren verändert hat: "Ich glaube, ich rede natürlich die letzten vier, fünf Jahre mehr Englisch. Und es ist zurzeit auch so: Die meiste Arbeitszeit verbringe ich eigentlich von 15.00 bis 23.00 abends, weil ich viel mit den Amerikanern rede. Und selbst, wenn wir jetzt einen Film entwickeln, ist der meist englischsprachig angelegt. Also rede ich viel Englisch."

Trotzdem ist der Spagat zwischen LA und Deutschland nach wie vor anstrengend: "Es ist natürlich sehr viel schneller geworden, weil man jetzt auf zwei Kontinenten doch irgendwie auch die Fühler ausstreckt.", erklärt der Schauspieler.