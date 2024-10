Maurice Dziwak: Ungeplantes Baby? Jetzt packt er aus

Maurice Dziwak (26) sorgte mit seiner Ex Ricarda Raatz (32) im "Sommerhaus der Stars" 2023 für ordentlich Aufruhr. Nach starker Kritik an seinem Verhalten gegenüber seiner damaligen Freundin folgte nur kurz nach der Sendung das Beziehungs-Aus. Die Trennung schien Maurice jedoch nicht lange zu beschäftigen. Heute ist der Reality-TV-Star wieder vergeben und gründet mit seiner neuen Freundin Leandra nun sogar bereits eine eigene Familie. Dass das erste gemeinsame Baby nach so kurzer Zeit jedoch geplant war, scheinen einige Fans nun zu bezweifeln. Maurice klärt auf.