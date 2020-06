Mauro Corradino: Frau & Kinder? So lebt der Trödelexperte privat!

Doch nicht nur vor der Kamera, doch auch dahinter ist der knapp 50-Jährige bis heute sehr erfolgreich. Bereits 2004 übernahm Mauro Corradino das Geschäft seines Onkels in Köln. In dem Antiquitätenparadies verkauft er nicht nur herkömmlichen Trödel, sondern restauriert auch antike Möbel oder wertvolles Porzellan. Das Geheimnis seines Erfolges ist ganz simpel: "Wenn man will, geht alles. Ich weiß, wo was wann verkauft werden muss. Du musst auf die Leute zugehen, sie ansprechen und die Sachen richtig dekorieren!" Das italienische Verhandlungsgeschick steckt halt doch in seinen Genen.