Sükrü Pehlivan privat: So lebt der „Superhändler“ mit Frau und Kindern

Als Kind verkaufte Sükrü Pehlivan seine Schätze auf dem Flohmarkt, heute macht er lieber Jagd auf Erbstücke im . Das Feilschen liegt ihm im Blut, doch wie steht es eigentlich um seine Tanzkünste? 2020 schwingt "Der Superhändler" seine Hüften über das Tanzparkett von „Let’s Dance“. Dort kann er sich im Publikum hoffentlich nicht nur auf seine treuen Trödel-Fans, sondern auch auf seine Frau und seine Kinder verlassen. Dabei ist sein Privatleben sonst meist tabu. Wie lebt Sükrü Pehlivan abseits des Rampenlichts?

So machte Sükrü Pehlivan sein Hobby zum Beruf

Geboren in Mönchengladbach, musste Sükrü Pehlivan schon in jungen Jahren häufig seinen Wohnort wechseln. Mit sechs Monaten zog er mit seiner Familie in die türkische Stadt Sivas, später nach Istanbul und mit sieben Jahren zurück in die deutsche Heimat. Dort absolvierte er nach dem Schulabschluss eine Ausbildung zum Fachinformatiker. Seine Leidenschaft für das Trödeln entdeckte Sükrü Pehlivan schon in seiner frühen Kindheit. Um das knappe Taschengeld aufzubessern verkaufte der Sohn einer türkisch-deutschen Großfamilie sein eigenes Spielzeug auf Flohmärkten.

Sein einstiges Hobby hat er heute zu seinem Beruf gemacht. Bereits 2003 eröffnete er im Internet die erste eBay-Verkaufsagentur. Danach ging alles ganz schnell, denn schon 2005 wurde Kabel eins auf den Trödelspezialisten aufmerksam und bot ihm mit „Jäger der vergessenen Schätze - Bin ich reich?“ seinen ersten Sendeplatz. Seit 2010 kann sich Sükrü zudem als stolzer Besitzer eines eigenen Geschäfts für Gold- und Diamantenankauf in Mönchengladbach bezeichnen. Auch im Fernsehen wickelte er das Publikum gekonnt um den Finger und sicherte sich so gleich zwei vielversprechende Jobs. Bereits seit 2009 ist Sükrü Pehlivan Teil des „Trödeltrupp“-Teams, seit 2018 stellt er seine Fähigkeit als -„Superhändler“ unter Beweis.

Sükrü Pehlivan: Frau und Kinder sind seine größten Schätze

Gemeinsam mit seiner Frau und den zwei Kindern lebt Sükrü Pehlivan heute in seiner Geburtststadt Mönchengladbach. Während er sich im TV offenherzig zeigt, schützt er sein Privatleben sehr bedacht. Die Ursache dafür sieht er im Medienrummel um seine Person: "Seit zehn Jahren stehe ich mit dem 'Trödeltrupp' im öffentlichen Leben. Da bekommt meine Familie schon während unserer privaten Zeit sehr viel von dem Trouble mit - und das reicht ihnen." Doch ab und an lässt es sich auch der Trödelexperte nicht nehmen, der Welt seine wertvollsten Schätze zu präsentieren. An Weihnachten 2019 überraschten Sükrü Pehlivan und seine bildschöne Frau auf mit einem süßen Pärchen-Foto.

"Let's Dance": Eko Fresh ist Sükrü Pehlivans treuster Fan

Wenn Sükrü Pehlivan bei "Let's Dance" 2020 das Tanzparkett erobert, werden seine Frau und seine Kinder ihm sicherlich fest die Daumen drücken. Doch neben seiner Familie kann sich der Tanz-Neuling auch auf einen weiteren großen Fan verlassen. Mit dem Rapper Eko Fresh verbindet ihn weit mehr als die türkisch-deutsche Herkunft, denn die beiden Mönchengladbacher kennen sich bereits seit Kindheitstagen. Promiflash verriet er 2018: "Er ist wie ein kleiner Bruder für mich. (...) Er hatte ja auch mal schlechte Zeiten, ist aber ein bodenständiger Junge, der sich durch das Leben kämpft." Klingt nach einer echten Bro-Liebe!

So verliebt wie Sükrü Pehlivan in seine Frau ist, kann ihm das sicher nicht passieren! Oder doch?