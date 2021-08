Paco Steinbeck: Dieser Frau hat der Superhändler sein Herz geschenkt

Mit seinen 46 Jahren zählt Paco Patrick Steinbeck Garcia-Rubio bereits zu den bekanntesten Kunst- und Antiquitätenhändlern Europas. Immer wieder schließt der leidenschaftliche Trödelliebhaber Millionendeals ab, so durfte er unter anderem für einen wohlhabenden österreichischen Grafen zwei Bilder des Malers Peter Paul Rubens im Wert von 90 Millionen Euro veräußern. Kein Wunder also, dass auch RTL auf Paco Steinbeck aufmerksam wurde und ihn im Januar 2019 zu „Die Superhändler“ holte. Wenn der Halbspanier gerade nicht an seiner TV-Karriere bastelt, steht er hinter dem Tresen seines Ladens „Antik Gießen“ in seiner gemütlichen Heimatstadt. "Ich muss schließlich auf dem Laufenden bleiben und will weiterhin für meine Kunden in Gießen da sein", erklärte der bodenständige Paco der "Gießener Allgemeine".