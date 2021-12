Sido: Freudige Neuigkeiten kurz vor Weihnachten!

Auch in diesem Jahr werden in der aktuellen Vorweihnachtszeit die deutschen Single-Charts wieder komplett von Weihnachtssongs dominiert. Doch nun sogt Rapper Sido für einen harten Einschnitt - er steigt mit seinem Song "Mit Dir" in die Top 5 der deutschen Charts auf und ist dort als einziger Rap-Song neben Weihnachts-Klassikern von Chris Rea, Mariah Carey oder Wham! vertreten. Eine ganz schön starke Leistung so kurz vor Weihnachten! Da ist der Vater zweier Söhne gewiss mächtig stolz auf seinen doch so persönlichen Liebes-Song. Zuvor verriet er bereits, dass es sich bei diesem um einen "Querschnitt seiner Seele handelt". Das versüßt ihm bestimmt die Vorweihnachtszeit noch einmal mehr, nachdem sie davor doch eher einen bitteren Beigeschmack hatte..