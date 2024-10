Max Kruse spricht über das Nackt-Video und zieht Fazit!

Neben den emotionalen Momenten kam es auch zu einem spannenden Duell, bei dem Max Kruse noch einmal alles geben musste. Im Spiel "Gruselbahn" trat er gegen Jochen Horst an, um einen Platz in der Nominierungsrunde zu vermeiden. Beide kämpften sich durch das schaurige Spiel, doch am Ende entschied eine Stichfrage das Schicksal: Jochen landete auf der Nominierungsliste, während Max sich ins Finale retten konnte. Ein kleiner Triumph für Kruse in einem Abend voller Aufregungen!