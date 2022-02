Melanie Müller: "Mir hat noch nie jemand so wehgetan"

Melanie verbrennt alte Fotos

Am Valentinstag wird deutlich, dass Melanie endgültig mit ihrem Ex abgeschlossen hat. Obwohl die Trennung noch nicht lange zurückliegt, will sie die Vergangenheit hinter sich lassen. In ihrer Instagram-Story verbrennt sie nun sogar ein Foto von sich und Mike! Dazu schreibt sie: "Mir hat noch nie jemand so wehgetan. Happy Valentinstag. Die Wahrheit kennen nur wenige." Dazu benutzt sie den Hashtag "#fuckoff". Autsch!