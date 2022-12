Melanie Müller: Jetzt geht der Rosenkrieg in die nächste Runde!

Zuletzt sorgte Melanie Müller mit einem ihrer Auftritte für Schlagzeilen. Der Grund? Die Zweifach-Mama soll auf der Bühne den Hitler-Gruß angedeutet haben. Zwar dementierte die Malle-Sängerin das vehement, doch Ex Mike Blümer fällt ihr auch hier wieder in den Rücken. Wie nun ein Fan der Ex-Bachelor-Kandidatin in einer Nachricht auf Instagram an die Sängerin berichtet, werfe ihr Ex ihr fälschlicherweise vor, den Gruß absichtlich angedeutet zu haben und das Mikro normalerweise immer in der anderen Hand zu halten.

Eine Anschuldigung, die weder der Fan noch Melanie auf sich sitzen lassen will: