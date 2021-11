Melissa Damilia & Leander Sacher: Liebes-Chaos! Neues Statement verwirrt die Fans

Es sollte für immer halten. Sie hatten doch so viele Pläne für die Zukunft! Doch jetzt sieht es so aus, als würden Melissa Damilia und Leander Sacher getrennte Wege gehen. Alle Pärchen-Fotos sind gelöscht und es wirkt fast so, als gäbe es keinen Weg zurück. Doch was steckt wirklich hinter der Lösch-Aktion?