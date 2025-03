Melody Haase & Nikola Glumac: Hass & Verachtung! Absturz aus dem Liebeshimmel

Und jetzt? Nikola Glumac kehrt zurück in die Villa! Durch den überraschenden Auszug von Lotto-Chico wird ein Platz in der Promi-Villa frei und Nikola rückt direkt nach. Während Christo und Lisha Savage (38) feiern, ist Melody genervt vom erneuten Einzug ihrer Ex-Liebelei. Schließlich gab sie Nikola in Folge 5 den Abschiedskuss!

Und dieser ist sauer: Er macht Haase für seinen Exit verantwortlich und begrüßt sie zum Wiedereinzug nicht einmal. Schlimmer: Er ignoriert sie, sagt nur im Vorbeigehen: "Mit so einer unrealen Person rede ich nicht!" Harte Worte! Mit Christo, der für seine Nominierung verantwortlich war, liegt er hingegen zur Begrüßung in den Armen und feiert. Melody ist fassungslos: "Wie kann man den denn so fröhlich empfangen, wenn man gemeinschaftlich entschlossen hat, ihn hier rauszukicken? Fake as fuck!"