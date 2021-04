Menowin Fröhlich: Alles Lüge - Mieser Betrug aufgeflogen

Betrüger treiben ihr Unwesen

In seiner Instagram-Story teilt Menowin die Nachricht, die ein Fan von dem Fake-Profil bekommen hat. "Hallo, wie geht es dir? Danke für die Unterstützung. Es ist mir eine große Freude, Sie hier zu haben. Vielen Dank für ihre Unterstützung, die Sie mir in all den Jahren gegeben haben", ist darin unter anderem zu lesen. Es ist nicht das erste Mal, dass Betrüger versuchen, das Vertrauen leichtgläubiger Fans zu gewinnen und sie anschließend um Geld zu bitten.

Leider fallen immer wieder Fans auf die Masche rein. Deshalb ruft Meno seine Follower dazu auf, das Profil bei Instagram zu melden. Doch selbst wenn es gelöscht wird, eröffnen die Betrüger sicherlich bald ein neues Insta-Konto... Wie ärgerlich!

