Menowin Fröhlich: Knast-Schock! Was wird jetzt aus seinen Kindern?

Die Geburt des jüngsten Sohnes sollte ein Neuanfang sein. Wie es für das Paar, aber vor allem auch bezüglich der Kinder weitergeht, ist völlig unklar. Sein Anwalt hat gegen das Urteil Berufung eingelegt. Da bleibt nur zu hoffen, dass seine Frau trotz der schwierigen Situation zu ihm hält - auch wegen der Kinder. In den Knast wollte er eigentlich nie wieder: "Das ist ein Ort, an den ich nie wieder wollte. Das wäre richtig krass. In mir würde alles kaputtgehen", sagte er damals in der "Bild". Doch genau dort muss er nun wieder hin...

