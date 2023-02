Mette-Marit von Norwegen: Drogen-Skandal im Königshof!

Die Schwiegertochter in spe von Mette-Marit sorgt ganz schön für Ärger! Auf Instagram postet Nora Haukland, die Freundin von Mette-Marits Sohn Marius, ein auf den ersten Blick nettes Spiegel-Selfie mit einer Freundin. Was aber auf den zweiten Blick auffällt: Nora hält ein kleines weißes Tütchen in der Hand... Handelt es sich hierbei etwa um Koks?