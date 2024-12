Micaela Schäfer: Wie sie mit ihrem EX und 1,5 Millionen Euro Schulden durchstarten will!

Erotikmodel und DJane Micaela Schäfer (41) ist wieder mit ihrem Ex vereint - diesmal jedoch rein beruflich. Zusammen mit ihrem Ex-Freund Felix Steiner (40) und seiner neuen Freundin Franziska Scheffter eröffnet sie eine Immobilienagentur in Berlin. Die Rollenverteilung in der Agentur Ex & Neu ist klar definiert. "Ich bin die Ex, Franzi die Neue und Felix ist Immobilien", erklärt Micaela.