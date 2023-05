Michael Patrick Kelly: Ego-Alarm! Bittere Enthüllung um den Kelly Family-Star

Jahrelang haben wir uns gefragt, warum Michael Patrick Kelly nicht beim großen Kelly-Family-Comeback dabei war, nun nennt er in einem Interview selbst den möglichen Grund. "Zugegeben, es gibt ein bisschen dieses Wehleidige in mir. Ich bin ein kleiner Hypochonder", erklärt er offen. "Dieses typische Künstlerding – dieses Selbstmitleid. Das ist so eine Sache, die manchmal auch meine Familie nervt." Oha, das klingt ziemlich anstrengend. Doch der Sänger legt nochmal nach und offenbart, dass in ihm eine echte Diva steckt, wenn er nach seinen Auftritten nach Hause kommt: "Alles dreht sich dann um mich. Egoismus ist auf jeden Fall ein Thema bei mir."