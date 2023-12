Michael Schumacher: 10 Jahre danach! Neue Details zu seinem Unfall bekannt

Gegenüber "The Sun" verrät nun ein Skilehrer, der damals anwesend war, dass "zwei schwere Fehler" an dem Tag von Michaels Unfall begangen wurden. Zum einen sei nicht genügend Schnee auf dem Boden gewesen, was das Fahren risikoreicher gemacht hat. "An einem solchen Tag geht man da nicht rein. Es war klar, dass es nicht genug Schnee gab", erklärt er.