Michael Schumacher: 10 Jahre nach dem Unfall - Wie geht es Schumi heute?

Am 29. Dezember 2013 hatte Michael Schumacher (54) einen schweren Unfall beim Skilaufen in Méribel (Frankreich). Schumi fuhr durch einen unpräparierten Bereich und stürzte über einen mit Schnee verdeckten Felsbrocken. Er knallte daraufhin mit der rechten Kopfseite auf den anderen Felsen. Der Sturz war so heftig, dass der Helm auseinander brach. Diagnose: Schädel-Hirn-Trauma. Die Ärzte entschieden, ihn ins künstliche Koma zu legen. Am 16. Juni 2014 durfte Michael das Krankenhaus verlassen. Doch über seinen genauen Zustand hielt sich die Familie stets bedeckt. Was ist bisher bekannt?