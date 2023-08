Michael Schumacher: Ausverkauf! Was ist bei den Schumachers los?

Wenn die Fans von Michael Schumacher einen Blick in den Fan-Shop ihres Idols wagen, werden sie sicherlich große Augen bekommen. Denn im Merchandise-Shop des Rennfahrers herrscht Ausverkauf! Viele Fan-Artikel sind großzügig rabattiert - teilweise sogar um bis zu 77 Prozent im Vergleich zum ursprünglichen Preis. Eine erfreuliche Botschaft für alle Fans, die einen Pullover, eine Kappe oder ein T-Shirt von Michael Schumacher kaufen möchten!

Doch was steckt hinter der neuen Preisstrategie der Familie Schumacher? Läuft der Shop nicht mehr? Eher unwahrscheinlich! Denn der Rennfahrer kann sich immer noch großer Beliebtheit erfreuen, ebenso wie Sohn Mick Schumacher. Der Schumacher Sprössling konnte bereits erste eigene Erfolge als Profi-Rennfahrer feiern und hat ebenfalls eine eigene Kollektion im Familien-Fan-Shop. Ob die Rabatt-Aktion eine nette Geste an die Fans ist oder eine Strategie, um Platz für neue Produkte zu schaffen, bleibt fürs Erste im Dunkeln. Doch die Fans der Motorsport-Legende wird es sicher freuen, für einen schmalen Taler ein Andenken an Michael Schumacher kaufen zu können!