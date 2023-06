Michael Schumacher: Bruder Ralf spricht ganz offen über ihre Beziehung

Ralf hat nicht nur zu Michael raufgeschaut, die beiden waren auch Gegner! Wenn auch nicht der Einzige. "Teamintern war Juan Pablo Montoya sehr, sehr hart. Aber auf der Strecke eigentlich fair. Man hat sich da aber nichts geschenkt. Und gegen Michael war es auch nicht so leicht", berichtet er. Doch dicke Luft gab es zwischen den Brüdern nicht: "Aber es war immer ganz witzig: Nach dem Rennen ging es kurz nach dem Motto: Was soll das? Aber dann haben wir wieder ein Bier getrunken und gut war es."

Und am Ende des Tages waren die beiden Geschwister wie jeder andere. Und so grinst der 47-Jährige über die Duelle mit Michael: "Grundsätzlich war es ja so, dass er erfolgreicher war, wie jeder weiß. In einem anderen Team, in einem anderen Bereich fuhr. Wenn ich ihn denn mal ärgern konnte - das konnte ich ja das eine oder andere Mal mit BMW/Williams -, dann hat das trotzdem sehr viel Spaß gemacht."