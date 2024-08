Michael Schumacher: "Enges Verhältnis!" Jetzt spricht Bruder Ralf Schumacher

Nach dem tragischen Unglück, das sich 2013 in den französischen Alpen ereignete, ist in der Familie Schumacher nichts mehr wie früher. Formel-1-Legende Michael Schumacher erlitt bei einem Ski-Unfall ein Schädel-Hirn-Trauma und wird seither auf einer privaten Krankenstation zu Hause gepflegt. Viel über seinen aktuellen Gesundheitszustand ist nicht bekannt. Nur sein engster Kreis weiß Bescheid. Gewiss auch Bruder Ralf Schumacher.

Dieser gab sich nun im Sky-Format "Hardenacke trifft …" mit Gastgeber Peter Hardenacke (49) überraschend offen, was die Beziehung zu seinem Bruder angeht. "Wir hatten eigentlich immer ein enges Verhältnis", gibt der einstige Formel-1-Rennfahrer auf Nachfrage des Moderators preis. Und das obwohl, die beiden knapp 7 Jahre Altersunterschied trennen. Dieser sei jedoch für die Brüder nie ein Problem gewesen, stellt Ralf Schumacher weiter klar. Dennoch wäre er in manchen Dingen durchaus zu spüren gewesen. "Der große Bruder passt mehr auf den kleinen auf", beschreibt der Ex von Cora Schumacher (47) ihre brüderliche Verbindung.

Michael schlüpfte für Ralf, vor allem in Sachen Rennsport, schnell in eine Art Vorbilds-Rolle. Er wäre für seinen jüngeren Bruder "Mechaniker, Mentor, teilweise Trainer im Kartsport" gewesen. Auch heute kann der 49-Jährige nichts Schlechtes über ihn sagen. Er beteuert, dass die Kindheit und Jugend an der Seite der Formel-1-Legende "eine tolle Zeit" gewesen wäre. Mehr wolle er jedoch nicht mehr über sein Privatleben preisgeben. Fans müssen auf private Einblicke, wie Ralf Schumacher sie zuletzt überdurchschnittlich oft gab, wohl in Zukunft verzichten. Jetzt wünscht er sich für Partner Étienne und sich selbst nur eines: "Dass wir unsere Ruhe haben!"

