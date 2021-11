Michael Schumacher: Die Mauer des Schweigens bröckelt!

Doch wie geht es Schumi, der sich seither abgeschirmt in Reha befindet und nie mehr öffentlich gesehen wurde heute? Ist er ansprechbar? Jean Todt (75), sein engster Vertrauter, der ihn regelmäßig in Gland am Genfer See besucht, erweckte stets den Eindruck, dass dem so sei. Doch jetzt widerspricht er vielen Lügen, die über Michaels neues Leben verbreitet werden.

Am 18. Oktober war er das letzte Mal bei ihm. Auf die Frage, ob Schumi seinen einstigen Team-Chef erkennt, ist seine Reaktion erschütternd: ein hilfloses Achselzucken, ein bedauerndes Lächeln, eine abwehrende Handbewegung – und dann die wenig hoffnungsvollen Worte: "Ich kann verstehen, warum seine Familie und Freunde ihn beschützen, denn wir sollten ihn in Ruhe lassen. Michael kämpft, er kämpft, und wir können nur hoffen, dass er sich verbessert."