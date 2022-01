Michael Schumacher: Ein Lebenszeichen! Endlich meldet er sich zu Wort!

Acht Jahre nach seinem tragischen Ski-Unfall bedanken sich Schumi und seine Familie bei seinem besten Freund Jean Todt (75) zu dessen Abschied als FIA-Präsident: "Wir sind stolz, dich an unserer Seite zu haben, und wir sind stolz, auch im nächsten Kapitel deines Lebens an deiner Seite zu bleiben. Auf mehr gemeinsame Zeit. Alles Liebe von der gesamten Familie Schumacher". Es ist das erste Mal, dass öffentlich auch von Michael wieder eine Nachricht kommt.

Bereits die Weihnachtsgrüße der Familie hatten Gänsehaus-Feeling bei vielen verursacht: "Alles Liebe von der Schumacher-Familie" stand da, begleitet von einem Bild, auf dem alle vier zu sehen sind: Michael, Ehefrau Corinna (52), Sohn Mick (22) und Tochter Gina (24). Auf aktuellen Bildern wirken letztere glücklich wie schon lange nicht mehr, lassen auch plötzlich Einblicke in ihr Privatleben zu.

Gina postet verliebte Fotos mit ihrem Freund Iain Bethke (26), Corinna strahlt in Abu Dhabi beim Formel 1-Rennen. "Keep Fighting" war immer das Motto seit dem verhängnisvollen Skiunfall in Méribel – und jetzt beweisen alle in der Familie, dass sich der Mut zum Kämpfen gelohnt hat und es wirklich bergauf geht "Alle vermissen ihn – aber Michael ist ja da", verriet Corinna in einer Doku im Herbst. Und alle hoffen jetzt, dass wir auch bald ein erstes Foto von ihm sehen werden!