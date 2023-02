Michael Schumacher: Endlich herrscht Gewissheit! Seine Kinder treten das Erbe an

Ihr Bruder Mick begann seine Motorsportkarriere 2008 im Kartsport und startete 2017 in der europäischen Formel-3-Meisterschaft. "Er hat sich zu einem Spitzenfahrer entwickelt", sagte Ex-Teamchef Frits van Amersfoort über seinen Schützling, wie "Das Neue" berichtet. Inzwischen startet er wie sein Papa in der Formel 1. Fanclubs von Michael unterstützen deshalb den Sohn ihres Helden, der sich 2013 bei einem Skiunfall ein Schädel-Hirn-Trauma zuzog und seitdem in der Reha ist. So hat Mick vor jedem Rennen unzählige Autogramm und Fotowünsche zu erfüllen, die der anfangs sehr schüchterne Junge inzwischen routiniert abarbeitet.

Auch Gina unterstützt ihn. Die große Schwester kann zwar nicht bei jedem Rennen dabei sein, fiebert aber jedes Mal mit und drückt ihm die Daumen. Umgekehrt ist Mick genauso für Gina da, wann immer er Zeit hat. Vor allem bei Turnieren auf dem familieneigenen Reiterhof in Givrins an Genfer See: Dann kümmert er sich liebevoll und aufmerksam um sie, hilft ihr, wo er kann. Seit dem tragischen Unfall ihres Vaters sind die beiden zusammen mit ihrer Mutter Corinna noch enger zusammengerückt – ein Trio, das nichts auseinanderbringt!

Auch interessant