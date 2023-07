Michael Schumacher: Es fließen Tränen! Diese Geste berührt alle

Aktuell ist Mick Schumacher als Ersatzfahrer bei Mercedes engagiert. Beim Goodwood Festival of Speed in Südengland durfte er sich nun aber in ein ganz besonderes Auto setzen. Nämlich den alten Mercedes W02, den schon sein Papa Michael steuern durfte und die Saison 2011 fuhr. Eine große Ehre für den Nachwuchsfahrer!