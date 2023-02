Michael Schumacher: Glücksbotschaft! Endlich ist es offiziell

Aktuell ist Mick Schumacher bloß als Test- und Ersatzfahrer bei Mercedes im Einsatz. Doch einer Rückkehr in die Formel 1 steht offenbar nichts im Wege. Schon nach seinem Aus erklärte er: "Mein Feuer brennt für die Formel 1, und ich werde hart darum kämpfen, auf die Startaufstellung zurückzukehren." Nun soll es 2024 endlich so weit sein!

"Über den Winter haben einige Leute schon Interesse bekundet. Sicher, da geht was. Wann Gespräche anfangen, wird sich im Laufe der nächsten Wochen und Monate zeigen", erklärt Mick Schumacher aktuell bei einer Presserunde von Mercedes. "Mit den Ergebnissen, die ich in den Nachwuchskategorien und auch in der Formel 1 gezeigt habe, bin ich mir sicher, dass sich Möglichkeiten ergeben werden."

Die Rückkehr in die Formel 1 steht für den Sohn von Michael Schumacher einfach an erster Stelle, dafür brennt sein Herz. "Mein Ziel ist es, in der Formel 1 zu bleiben. Es gibt natürlich keine Garantie, aber ich bin in einer komfortablen Position, wo ich denke, dass ich viel aus dem Jahr rausholen kann", verrät er.

Er ist eben ein Kämpfer, Aufgeben ist keine Option. Alleine schon wegen dieser Einstellung dürfte sein Papa extrem stolz auf seinen Nachwuchs sein...

Auch interessant

Michael Schumacher: Jetzt packt seine Familie aus! Im VIDEO erfahrt ihr mehr: