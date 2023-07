Michael Schumacher: Jetzt packt ein Freund aus! "Er hatte Schwierigkeiten."

In den letzten Jahren vor dem Unfall verbrachte die Formel 1-Legende viel Zeit mit Nico Rosberg, der von 2010 bis 2012 sein Teamkollege bei Mercedes war. Ursprünglich sollte der gebürtige Kerpener bei Mercedes sein großes Comeback feiern, jedoch stieß er auf große Probleme.

Rosberg berichtet von Schumachers Schwierigkeiten, sich an eine bestimmte Technik für Überholmanöver, das "DRS-System", anzupassen. "Manchmal hat er vergessen, dass er mit DRS schneller ist. Oder er hat vergessen, es wieder zu schließen, was zu einigen gewaltigen Zusammenstößen geführt hat." Es stellt sich die Frage, wie einem so erfahrenen Rennfahrer solche Dinge passieren konnten. Es scheint, als wäre Schumi möglicherweise oft überfordert gewesen, und auch seine Reaktionsfähigkeit könnte nachgelassen haben – eine beunruhigende Vorstellung, besonders bei den hohen Geschwindigkeiten, mit denen er früher auf der Rennstrecke unterwegs war.

Nach drei Saisons beendete Michael Schumacher endgültig seine Karriere. Kurz danach hatte er seinen schweren Unfall! Wie es dazu kommen konnte, ist bis heute unklar!