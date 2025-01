Michael Schumacher: Muss seine Familie jetzt doch weiter zittern?

Noch ist nichts davon im Darknet, der illegalen Version des Internets, gelandet. Damit hatten die Erpresser gedroht. Doch niemand kann sagen, wie lange sich Schumis Zustand nach seinem Skiunfall 2013 noch geheim halten lässt. Dabei hatten Corinna und die Kinder Gina (27) und Mick (25) alles getan, um zu verhindern, dass auch nur ein Detail an die Öffentlichkeit gelangt.

Wie dramatisch die Situation in der Familie ist, erzählt Managerin Sabine Kehm (60). Schumi ist auf ein großes Team von Ärzten, Pflegern und Sicherheitsleuten angewiesen. Die Familie hatte all diesen Menschen vertraut. "Natürlich kann man im Nachhinein sagen, das ist naiv oder auch dumm. Aber man muss ja auch irgendeinen Weg finden, wie man damit lebt. Das große Dilemma der Familie: Wo zieht man die Grenze zwischen Vertrauen und Misstrauen?", berichtet Kehm. Besonders tragisch: Bis heute ist eine Festplatte mit brisanten, medizinischen Informationen verschwunden. Corinna und ihre Familie werden also nie zur Ruhe kommen!