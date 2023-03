Michael Schumacher: Neue Enthüllung! Die Gerüchte wurden widerlegt

Bereits neun Jahre ist es her, dass sich in der Familie Schumacher alles änderte - Formel 1-Legende Michael Schumacher verunglückte bei einem Ski-Sturz und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Seither ist zu seinem Gesundheitszustand nicht viel bekannt. Nach seinem Unfall trat Sohn Mick Schumacher in die Fußstapfen seiner berühmten Vaters und fuhr selbst Rennen, wie sein Vater. Doch hat der 54-Järhigen seinen Sohn wirklich nach sich selbst benannt? Diesen Spekulationen wurde nun ein für alle Mal ein Ende gesetzt.