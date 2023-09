Michael Schumacher: Offene Worte eines Freundes. "Er hat es sich oft selbst schwer gemacht."

Formel 1-Experte Roger Benoit hat in einem Interview einige Details über Michael Schumacher preisgegeben. 1990 hat er das erste Mal von dem Talent gehört - noch bevor seine Karriere startete. "Man wusste damals schon, dass er Talent hat"; so Roger gegenüber "Blick". Und genau das sollte sich auch bewahrheiten.

Michael Schumacher hat eine steile Karriere hingelegt. Die Männer verbrachten viel Zeit miteinander. Rauchten nach den Rennen gerne eine Zigarre zusammen. "Das war auch so eine Tradition. Nach den Rennen saßen Formel-1-Gastronom Karl-Heinz Zimmermann, Schumacher und ich in Bernies Motorhome, rauchten eine Zigarre und tranken ein Bier. Danach stiegen wir meist noch aufs Dach und ließen eine Kanone ab. Doch irgendwann einmal kam die Polizei und verbot es leider", so der Experte. Und auch Backgammon spielten sie gerne miteinander. "Wir haben regelmäßig in Hockenheim im Garten oder im Motorhome gegeneinander gespielt. Das war vor allem aus Spaß, meist ging es bloß um 10 D-Mark oder so." Ein besonders guter Spieler war Schumi allerdings nicht. "Sagen wir es so: Er war nicht so gut wie als Rennfahrer."