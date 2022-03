Michael Wendler: Damit geht er endgültig zu weit!

Der schrecklichen Angriffe auf die Ukraine machen momentan die ganze Welt fassungslos. Auch an Michael Wendler ist der Krieg nicht vorbei gegangen. Doch er sieht dahinter eine eiskalte Strategie. "Liebe Fans und Follower, bitte nicht vergessen: Dieser angebliche Krieg ist nur Ablenkung", schreibt er in seiner Telegram-Gruppe. Der russische Präsident Wladimir Putin würde seiner Meinung nach zum "Sündenbock" für "alles, was kommt" gemacht werden. Wofür genau? "Die Inflation/Preisexplosion, die Energiekrise, eine Welt-Agenda, Digitalgeld, die Beschneidung und Abschaffung von Grundrechten und die Fake-Pandemie." Geht's noch?!