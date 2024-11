Michael Wendler: Heftige Vorwürfe! Ihm platzt der Kragen

Markus Simons, der Besitzer des "Kiosk am Kreisel" in Hilden, wollte den Wendler für einen Auftritt buchen. Wie er der "RP" bestätigte, wollte er ihm einfach eine zweite Chance geben, nachdem sein Konzert im "Dorf Münsterland" im Kreis Borken abgesagt wurde. Doch es gab auch eine Bedingung. Der Wendler sollte sich entschuldigen und beweisen, dass er seine Einstellung geändert hat. Davon will der wiederum nichts wissen. Im Gegenteil! Für Micha kommt ein Auftritt in Hilden nicht in Frage, er wirft Markus Simons sogar vor, ihn nur für Publicity zu benutzen!

"Es gibt auch keinen Auftritt am KIOSK AM KREISEL in Hilden. Markus Simons versucht hier offensichtlich einen Versuch der Täuschung, um seine Location bekannt zu machen", schreibt er wütend in einem Facebook-Post.